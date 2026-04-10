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和碩3大產品線同步成長 3月營收月增23%
代工廠和碩受惠於3大產品線同步成長，3月合併營收約新台幣839.65億元，月增23.5%，年減0.8%；今年第1季合併營收2441.05億元，年減10.4%。
和碩對中央社記者表示，3月營收較2月成長，主要因為季底拉貨效應及2月工作天數較少；包括資訊、消費性電子、通訊3大產品線，3月表現皆優於2月。
和碩共同執行長鄧國彥先前出席法人說明會表示，今年第2季AI PC（人工智慧個人電腦）將帶動筆電與PC產品出貨回升。就全年來看，筆電有新客戶及新專案加入，將呈現逐季成長，但仍受到地緣政治、記憶體供貨影響。
和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強；由於伺服器基期較低，今年有望成長10倍以上。
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