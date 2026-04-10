和碩3大產品線同步成長 3月營收月增23%

聯強（2347）公告2026年3月及首季營收。在AI浪潮的助攻下，3月商用加值與半導體業務連袂衝破200億元，帶動整體營收達560億元，大幅成長64%，改寫單月歷史紀錄。累計第1季營收1,263億元，亦創下單季歷史新高，並較去年同期成長38%。

2026-04-10 17:22