光寶科3月營收164億元年增23% 創7年多新高

光寶科今天公布3月營收新台幣164.83億元，年增23.45%，月增28.6%，創下2018年11月以來營收新高；光寶科第1季營收434.08億元，年增19.2%，季減2.1%。

光寶科表示，3月營收創高，主要動能來自AI與雲端運算高階伺服器電源、BBU（電池備援電力模組）等電能管理系統，與光電半導體等強勁需求帶動。

光寶科說明，雲端及物聯網部門包括AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾5成，3月營收占比達到53%。

另外，資訊及消費性電子部門目前占營收比重約3成，受惠產品組合優化與應用市場多元化，包括低軌衛星與高階電源需求穩定成長，推動資訊及消費性電子部門營收月增超過3成；光電部門3月營收也年增逾1成。

光寶科總經理邱森彬日前在法人說明會中表示，2026年對光寶科而言是「挑戰很多，但機會更多的一年」。受記憶體缺貨影響，包括ICT（資通訊）、手機、遊戲機等消費性電子客戶取得料源受限，多少會影響到出貨；但AI相關產品的成長動能強勁，可蓋過消費性電子的衰退。