創控科技3月營收4946萬元 歷年同期次高

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控今日公告3月營收4946萬元，為歷年次高；累計1-3月營收1.015億元。創控表示，相較於過往年度，今年首季營收大幅優於同期平均表現，且3月營收已逼近同期新高，顯示公司營運穩定擴張。

來自新客戶與美國地區營收認列，創控3月營收創下歷年同期次高成績，展現跨入半導體設備領域、深耕先進製程AMC監測市場的初步成果。在半導體先進製程對製造環境潔淨度要求日益嚴苛的趨勢下，製程設備AMC高精度監控亦是維持2奈米以下先進製程良率的關鍵，預期對AMC監測的剛性需求將進入快速成長，也將為創控帶來新的成長動能。

創控長期深耕AMC監控領域，同步擴展創控在半導體產業AMC市場的廣度與深度，創控也縱向深入微環境暨設備環境應用，將AMC監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，深入半導體設備領域，開創AMC新市場。