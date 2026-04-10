聯強首季營收1262億元年增38% 創單季新高

AI浪潮助攻下，聯強今天公布3月營收新台幣560.59億元，較去年同期大幅成長64.42%；累計第1季營收1262.9億元，年增38.18%。3月營收與第1季營收雙創歷史新高。

聯強表示，受惠AI應用進入擴展與普及週期，帶動對資料中心產品如AI伺服器、存儲系統、網通等的龐大需求，3月與第1季，聯強4大業務同步成長。

其中聯強的商用加值業務，第1季營收438億元，年增63%。雲端軟體服務第1季也大幅成長近4成。兩者皆創下單季歷史新高。

另外聯強指出，半導體業務同樣受惠AI建置熱潮，以及供應鏈對記憶體、SSD與硬碟的積極備貨，第1季營收達508億元，首度突破500億元大關，年增42%，也創歷史新高。

在終端消費市場方面，雖然面臨原物料短缺與價格大幅上漲的壓力，但聯強第1季消費業務仍然有近1成的年成長。其中個人電腦產品第1季大幅成長超過3成；通訊業務年增22%。

從區域市場來看，聯強表示，第1季以台灣、中國與印尼表現最為亮眼。台灣首季營收改寫歷史新高，年成長率高達81%。中國也逐步走出去年的營運谷底，今年以來逐月走揚，第1季營收年增47%，為2013年以來的同期新高。印尼市場則持續強勁成長，已連8季創高。