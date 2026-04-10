力積電營收／首季135億元、年增逾兩成 今年以來逐月維持高檔走勢

晶圓代工廠力積電（6770）10日公布3月營收47.32億元，受惠記憶體與晶圓代工市況回溫，單月營收續站高檔；累計第1季營收達135.73億元，不僅較去年同期明顯成長，也較前一季回升，顯示公司在產業景氣回暖下，首季營運已逐步轉強。

力積電3月營收較2月42.23億元成長約12.05%，相較去年同期36.89億元則年增約28.26%；累計今年第1季營收135.73億元，較去年第4季124.95億元季增約8.63%，較去年同期111.16億元年增約22.10%，延續今年以來營收逐月維持相對高檔的走勢。

力積電10日同步召開股東常會，總經理朱憲國表示，今年第1季營運已開始轉強，本業已開始獲利；副董事長謝再居則指出，對下半年營運非常有信心，認為今年本業應會賺錢且「會賺不少錢」，並預告明年一定會分派盈餘。不過，考量產業景氣與未來營運支出，公司今年仍決定不配發盈餘。

展望後市，朱憲國指出，力積電自第1季起調漲代工價格，漲價效益可望自6月開始顯現，帶動營收進一步往上拉升，下半年營收有機會明顯成長；他並看好記憶體新增產能擴張仍慢，市況可望一路延續至明年，加上與美光（Micron）合作效益預估在1年半至2年後逐步發酵，對未來兩年營運抱持「越來越好」的正向看法。