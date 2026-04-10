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3需求強勁帶動 光寶Q1合併營收年增近兩成
光寶科技今日公布3月全球合併營收為165億元，月增29%、年增23%。在AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池等電能管理系統，與光電半導體需求強勁帶動下，累計今年第一季合併營收達434億元，年增19%。
公司指出，雲端及物聯網部門3月營收占比達53%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾五成。
光寶科技表示，光電部門營收占整體之17%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統、不可見光於感測應用、以及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長，帶動光電部門營收年增逾一成。
資訊及消費性電子部門營收占整體30%；展望後市，光寶科技指出，受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長，推動資訊及消費性電子部門營收月增超過三成。
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