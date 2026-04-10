創控營收／3月4,946萬元創同期次高 AMC應用開創新市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控科技（6909）於10日公告3月營收4,946萬元，累計1-3月營收1.015億元。相較於過往年度，今年首季營收大幅優於同期平均表現，且3月營收已逼近同期新高，顯示公司營運穩定擴張。公司將持續發揮技術優勢，深耕並擴張半導體 AMC 市場布局，藉由應用場域的多元開拓與客戶合作的深度黏著，在產業需求持續成長下，預期今年整體營運回歸逐季推升的正常淡旺季節奏，維持在產業整體水準之上。

來自新客戶與美國地區營收認列，創控3月營收創下歷年同期次高成績，展現公司跨入半導體設備領域、深耕先進製程AMC監測市場的初步成果。在半導體先進製程對製造環境潔淨度要求日益嚴苛的趨勢下，製程設備AMC高精度監控亦是維持2奈米以下先進製程良率的關鍵，預期對AMC監測的剛性需求將進入快速成長，也將為創控帶來新的成長動能。

創控長期深耕AMC監控領域，同步擴展創控在半導體產業AMC市場的廣度與深度，實現整體營運規模穩定成長的策略目標。公司持續積極布局全球指標性半導體聚落，並透過全球服務鏈之連結，穩固與國際領導廠商之長期合作關係，於全球市場橫向拓展客戶。在此基礎之下，創控也縱向深入微環境暨設備環境應用，將AMC監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，深入半導體設備領域，開創AMC新市場。