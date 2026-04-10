榮惠-KY公告3月營收1.42億元 AI伺服器需求依舊強勁

PCB廠榮惠-KY今(10)日公告，3月營收1.42億元，較2月與2025年3月回檔修正，董事長劉世璘表示，受到美伊戰爭干擾客戶備貨節奏影響，3月訂單出現往後遞延現象，整體來說，AI伺服器訂單狀況依舊強勁，占整體營收比重仍穩定向上攀升，有利於第二季營收成長動能。

根據榮惠-KY最新財報，3月營收1.42億元，分別較2月的1.54億元與去年3月1.44億元下滑8.23%與1.98%，唯以美元計價的3月營收較去年3月成長1.35%，整體來說，第一季累計營收4.72億元，仍分別較去年第一季與去年第四季成長6.35%與10.6%。

以3月營收來看，劉世璘認為，正在進行中的美伊戰爭讓部分3月訂單往後遞延，唯目前並沒有看到客戶取消訂單，以AI伺服器為首的訂單成長動能依舊強勁，能見度可看到6月，對淨利率的提升依舊有一定幫助。

此外，針對油價上漲帶動原物料成本上升情況，劉世璘認為對PCB的影響會大於AI伺服器，但按過去作法，PCB原物料上漲所帶動的成本增加可以轉嫁給客戶，只是中間會有一定時間的落差，整體影響不會太大。