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淡季不淡！台積電3月及首季營收亮眼 首季破兆元達1.1341兆

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今日公布3月合併營收達4151.91億元，年增 45.2%；首季營收突破1兆元，達1.1341兆元。（路透）
台積電今日公布3月合併營收達4151.91億元，年增 45.2%；首季營收突破1兆元，達1.1341兆元。（路透）

台積電今日公布3月合併營收達4151.91億元，年增 45.2%；首季營收突破1兆元，達1.1341兆元，創單季歷史新高，年增35.1%，反映AI晶片強勁需求與 3 奈米製程投產，表現超越財測預期，並締造「淡季不淡」的紀錄。

台積電首季營收財測預期介於346億至358億美元，以新台幣31.6元兌換1美元匯率基礎計算，介於折合新台幣約 1.093兆至 1.131 兆元。實際結算剛好超越財測高標，優於預期。

台積電財務長黃仁昭表示，首季營收成長動能主要強勁受惠於 AI 應用與高效能運算（HPC）需求，領先製程技術（特別是 3 奈米與 5 奈米）持續驅動成長，抵銷智慧型手機的季節性調整。

台積電先進製程領先全球，也成為AI晶片商首選代工服務廠，稍早公布去年第4季3 奈米和 5 奈米製程需求非常強勁，先進製程（7 奈米以下）已占營收的 74%。

由於 AI 相關伺服器晶片需求持續旺盛，加上首季調漲先進製程代工價格，法人預估首季獲利將改寫單季新高，毛利率也將維持高檔。且本季營收和獲利仍可再創新猷。

台積電今日股價強勢表態，最後一盤5882張拉上2000元，大漲45元，以今天最高價作收，市值重回51.86兆元。

台積電訂下周四（16日）舉行法說會，詮釋全球AI最新動態，並有機會回應TeraFab舖天蓋張籌設的看法。

營收 台積電

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