momo營收／第1季265億元、年增0.7% 消費動能回升

momo富邦媒（8454）10日表示，隨春節後消費節奏逐步回歸常態，3月在節慶檔期、換季需求與大廠新機帶動下，整體消費動能明顯回升，2026年3月合併營收達91.4億元，月增12%，年增2.1%，累計第1季營收為265.9億元，年增0.7%。

momo指出，3月營收主要受惠於「38女王節」檔期效應與新機換購需求。美妝與個人護理品類在節慶帶動下買氣明顯優於去年同期，消費者集中採購需求顯現；3C品類則受Apple iPhone 17e與Samsung Galaxy S26系列新機上市與換機潮挹注，帶動相關商品與周邊配件銷售成長，成為本月主要營收動能來源。

在廣告業務方面，受節慶檔期帶動，3月momo Ads投廣品牌數較去年同期成長18%，顯示品牌在後春節時期仍積極布局節慶商機。momo聯播網持續優化站外智能投放引擎，帶動導流效益提升35%，有效降低品牌獲客成本；推薦廣告則透過AI模型分析消費行為，在高競爭檔期中維持ROAS穩健成長，展現零售媒體在精準行銷上的轉換價值。

從整體營運觀察，隨消費結構由年節檔期轉向日常與季節性需求，平台各主要品類維持穩定動能。momo表示，第1季在消費環境逐步回穩下，營運表現延續穩健基調，顯示平台在商品供給與檔期操作上的布局持續深化。

展望第2季，momo指出，隨母親節等重要消費檔期即將到來，momo將持續強化品類組合與檔期節奏掌握，推動營運表現穩步提升。