快訊

評／維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

聽新聞
0:00 / 0:00

momo營收／第1季265億元、年增0.7% 消費動能回升

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

momo富邦媒（8454）10日表示，隨春節後消費節奏逐步回歸常態，3月在節慶檔期、換季需求與大廠新機帶動下，整體消費動能明顯回升，2026年3月合併營收達91.4億元，月增12%，年增2.1%，累計第1季營收為265.9億元，年增0.7%。

momo指出，3月營收主要受惠於「38女王節」檔期效應與新機換購需求。美妝與個人護理品類在節慶帶動下買氣明顯優於去年同期，消費者集中採購需求顯現；3C品類則受Apple iPhone 17e與Samsung Galaxy S26系列新機上市與換機潮挹注，帶動相關商品與周邊配件銷售成長，成為本月主要營收動能來源。

在廣告業務方面，受節慶檔期帶動，3月momo Ads投廣品牌數較去年同期成長18%，顯示品牌在後春節時期仍積極布局節慶商機。momo聯播網持續優化站外智能投放引擎，帶動導流效益提升35%，有效降低品牌獲客成本；推薦廣告則透過AI模型分析消費行為，在高競爭檔期中維持ROAS穩健成長，展現零售媒體在精準行銷上的轉換價值。

從整體營運觀察，隨消費結構由年節檔期轉向日常與季節性需求，平台各主要品類維持穩定動能。momo表示，第1季在消費環境逐步回穩下，營運表現延續穩健基調，顯示平台在商品供給與檔期操作上的布局持續深化。

展望第2季，momo指出，隨母親節等重要消費檔期即將到來，momo將持續強化品類組合與檔期節奏掌握，推動營運表現穩步提升。

momo 營收 春節

延伸閱讀

統一超營收／3月297億元、首季885億元 雙創同期新高

櫻花營收／3月9.5億元創同期新高 帶動首季29.1億元創新高

王座營收／第1季5.05億元、年增38.7％ 創單季歷史次高

全家營收／首季277億元、年增9.7％ 單月、累月雙創同期新高

相關新聞

創控營收／3月4,946萬元創同期次高 AMC應用開創新市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控科技（6909）於10日公告3月營收4,946萬元，累計1-3月營收1.015億元。相較於過往年度，今年首季營收大幅優於同期平均表現，且3月營收已逼近同期新高，顯示公司營運穩定擴張。公司將持續發揮技術優勢，深耕並擴張半導體 AMC 市場布局，藉由應用場域的多元開拓與客戶合作的深度黏著，在產業需求持續成長下，預期今年整體營運回歸逐季推升的正常淡旺季節奏，維持在產業整體水準之上。

淡季不淡！台積電3月及首季營收亮眼 首季破兆元達1.1341兆

台積電今日公布3月合併營收達4151.91億元，年增 45.2%；首季營收突破1兆元，達1.1341兆元，創單季歷史新高，年增35.1%，反映AI晶片強勁需求與 3 奈米製程投產，表現超越財測預期，並締造「淡季不淡」的紀錄。

中華電營收／業績旺旺！3月207億元 年增7.55%、創同期新高

中華電信（2412）10日公布115年3月自結合併營收為207.9億元，創歷史同期新高，每股純益0.42元。

台積電營收／3月4,151億元、首季1.13兆元 雙創新高

台積電（2330）10日公布3月合併營收為4,151.91億元，月增30.7%，年增45.2%，創單月新高。

台積電營收／3月達4,151億元 年增45%創新高 首季突破兆元 年增35%

台積電今（10）日公佈2026年3月營收報告。2026年3月合併營收約為4,151億9,100萬元，較上月增加了30.7%，較去年同期增加了45.2%，創新高。累計2026年1至3月營收約為1兆1,341億300萬元，較去年同期增加了35.1%。

益登3月業績創單月歷史新高 盤中大漲逾8%

半導體通路商益登（3048）於昨日公布3月業績，創單月歷史新高，今日盤中股價大漲，最高衝至38元，漲幅逾8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。