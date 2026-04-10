三集瑞營收／3月1.8億元 月增68.33%、年減16.93%

被動元件電感大廠三集瑞（6862）10日公告2026年3月合併營收為新台幣1.8億元，月增68.33%，年減16.93%；累計第1季營收4.71億元，年減22.8%。

三集瑞指出，2026年首季主要受到記憶體短缺影響其他周邊電子零組件拉貨動能，然而在AI世代推進帶動高階電感需求，AI、伺服器比重仍穩定提升，第1季占營收比重至41.75%，三集瑞研發伺服器用大功率電感機種已正式取得客戶認證，最快在第2季開始出貨、貢獻營收。

此外，公司亦積極投入各項應用領域研發與送樣認證，在AI伺服器方面，除對應不同使用情境，開發多款一體成型式TLVR電感外，更著重於800V/1.5kV高壓直流輸電（HVDC）架構磁性元件，提供高絕緣耐壓PFC電感與變壓器解決方案，符合NVIDIA（輝達）新世代平台（Vera Rubin）與AMD（超微） MI350供電所需；同時Intel／AMD新世代伺服器TLVR電感已進入送樣認證階段，2相／4相一體成型TLVR電感亦進入小批量試樣，未來將隨客戶實際量產時程而隨之放量。

在BBU應用方面，三集瑞依據不同電源客戶需求，持續開發5kW至30kW等級之BBU模組磁性元件產品，目前相關產品已陸續出貨，並同步展開更高功率產品的設計開發；車用布局上，則積極投入2.5kW至6.6kW車載充電器相關產品開發，涵蓋PFC電感、LLC諧振電感、變壓器及輸出電感等關鍵元件，提供自輸入至輸出端的一體化磁性元件設計與製造能力。

三集瑞持續深化高效能大功率組裝磁性元件布局，透過材料優化，有效縮小功率磁性元件體積，同時因應電源客戶需求，導入三相一體式變壓器設計，並持續優化Base材料與結構設計，以提升產品絕緣耐壓與整體可靠度，隨著儲能與車用電源系統朝高功率與高效率發展，並伴隨全自動化生產線導入，配合全面外觀與電氣檢測設備提高生產良率，產品線持續升級與應用擴展，相關產品可望逐步導入量產，為公司未來營運表現挹注持續成長動能。

未來邊緣運算、雲端伺服器、工業機器人等市場規模持續擴大，供電系統亦將隨之升級，三集瑞可望受惠其龐大需求與商機，陸系伺服器及GPU廠商亦已開始接單出貨，今年出貨量將以倍數成長，惟上游原物料價格波動劇烈，加上中東局勢反覆不明影響供給穩定性，公司持續關注並審慎因應。

同時為因應客戶需求，分散生產基地風險政策，三集瑞已投入泰國廠興建工程，爭取進入當地供應鏈生產資格，現已進入廠房興建工程，最快在第3季完工並完成設備進駐作業，泰國廠將規劃全自動化智慧產線，提高生產量綠、效率並降低對人力的成本與依賴，提升營運規模與產能調度能力，透過海外產能布局與智慧製造升級，可望進一步強化全球供應鏈競爭力，穩健承接國際客戶高度客製化需求，並為未來營運成長奠定長期且具彈性的發展基礎。