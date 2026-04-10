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中華電營收／業績旺旺！3月207億元 年增7.55%、創同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信示意圖。記者馬瑞璿攝影／聯合報系資料照
中華電信示意圖。記者馬瑞璿攝影／聯合報系資料照

中華電信（2412）10日公布115年3月自結合併營收為207.9億元，創歷史同期新高，每股純益0.42元。

中華電信受惠於主要業務動能同步成長，3月營收年增7.55%，創歷年同期新高；歸屬於母公司業主淨利為33.2億元，年增3.2%；EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為76.5億元，年增3.2%；每股純益0.42元。

中華電信表示，3月營收成長主因為資通訊業務持續擴張、電信核心業務穩健表現，以及銷貨收入成長挹注。其中，受惠於三星Galaxy S26系列新機上市帶動銷售成長，以及蘋果手機持續熱賣，加上子公司精測（6510）訂單增加挹注，銷貨收入明顯上升，進一步推升整體合併營收表現。

資通訊業務部分延續年初以來的成長動能，3月貢獻營收年增近8.%，中華電信指出，主要受惠於政府大型網路維運專案、美國子公司大型建廠專案，以及IDC機房建置案陸續完工交付，帶動專案型收入顯著成長，整體利潤率亦較去年同期增加，展現良好的成長品質。

電信核心業務維持穩健成長。中華電信表示，行動服務營收年增5.2%，主要受惠於5G升速客戶數持續增加，帶動月租型收入穩步提升；同時，漫遊業務與企業簡訊業務皆較去年同期成長，加上3月份WBC世界棒球經典賽轉播帶動收視需求，推升行動加值服務營收呈現雙位數成長，使整體行動服務營收創近年同期新高。

固網寬頻業務方面，中華電信指出，市場對高速頻寬需求持續提升，3月份300Mbps以上的高速寬頻用戶數年增12.9%，帶動固網寬頻營收年增達3.2%，顯示升速趨勢持續深化。

累計2026年前三月，中華電信合併營收達599.9億元，年增7.5%；歸屬母公司業主淨利為101.1億元，年增3.2%；每股純益1.30元，營收獲利皆超越年度財測目標。

中華電信指出，影視及內容服務持續擴大平台影響力，3月迎戰世界棒球經典賽（WBC）熱潮，中華電信除於台北車站舉辦大型公播活動，凝聚全民應援氛圍外，更透過MOD與Hami Video提供完整轉播服務，帶動平台收視與訂閱表現顯著成長。

中華電信指出，Hami Video電視運動館訂閱數於賽事期間日均訂閱數為開賽前一周4.3倍，整體訂閱數為前一屆1.8倍，整體平台流量較上屆成長18.2%，顯示大型賽事對用戶成長與平台活躍度具顯著帶動效果。

在內容布局方面，中華電信表示，持續強化差異化競爭力，獨家首播原創動漫《雞鬥士》，並結合特別放映活動深化用戶互動，同時長期投入基層體育發展，透過「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」等賽事支持，結合內容平台推廣，強化用戶黏著度與品牌影響力。

中華電信持續以科技驅動永續轉型，積極投入生物多樣性保育行動，首度跨界投入「抹茶山」守護行動，攜手政府、NGO與在地團隊，透過步道巡護與螢火蟲棲地保育，打造企業與自然共好的實踐案例。同時中華電信持續推動「七股濕地AI生態保育躍升計畫 3.0」，導入AI與智慧監測技術，並首創「鳥類水上方舟」概念，從傳統被動監測進一步提升至主動治理模式，強化沙洲與鳥類棲地保護成效，展現中華電信在生物多樣性與永續發展上的長期承諾。

中華電信 營收 IDC

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