全民權證／臻鼎 二檔閃金光

臻鼎-KY（4958）受惠高階AI相關產品需求強勁成長，3月合併營收154.43億元，月增31.8%，年增7.2%，創歷年同期新高；第1季合併營收達407.28億元，年增1.6%，也刷新歷年同期新高。

展望後市，法人認為，隨著AI伺服器相關PCB、折疊手機以及智慧眼鏡開始出貨，高階產品比重可望持續提升。看好伺服器皆有望成長雙位數 ，其中，高階ABF產品占比將超過50%，隨著高雄廠量產後，預計有望於第2季損平，下半年開始獲利；至於光模塊目前以800G為主，客戶展望樂觀，預估今年的營收將有顯著成長。權證券商建議，看好臻鼎-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（中國信託證券提供）

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