全民權證／致茂 押逾二個月

美國與伊朗談判在即，但以伊衝突為海峽通航及談判蒙上陰影，市場追價謹慎。發行券商指出，看好昇陽半導體（8028）、漢唐（2404）等半導體族群後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

2026-04-10 01:08