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昇陽半、漢唐 選逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國與伊朗談判在即，但以伊衝突為海峽通航及談判蒙上陰影，市場追價謹慎。發行券商指出，看好昇陽半導體（8028）、漢唐（2404）等半導體族群後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

受惠於AI需求帶動產業升級，推升半導體技術發展與成長，當前AI基建仍處於發展初期，雲端大廠投資持續加上自駕車、衛星產業、邊緣運算等應用逐步發酵，全球半導體市場2026至2028年維持雙位數成長，預估2026年將成長26.3%至9,750億美元，2028年市場將達1.26兆美元，帶動先進製程、先進封裝等等需求爆發。

台灣半導體設備廠將在這一波AI浪潮之中吃到商機，包含了先進製程領域中晶圓再生與CMP鑽石碟的昇陽半導體以及無塵室整合服務商漢唐。

昇陽半導體3月營收4.74億元，較2月的4.08億元成長16.4%，較去年同期的3.78億元成長25.5%；累計前三月營收為13.03億元，較去年同期的10.82億元年增20.4%。

展望後市，法人指出，昇陽半導體於台積電的供應鏈中市占率約達六成，在先進製程領域享有更高市占率，預估N2產能將於第2季具有較明顯成長空間，而昇陽半導體作為主要再生晶圓供應商將優先受惠。

漢唐受惠於半導體大廠先進製程供不應求，無塵室已成為市場稀缺資產，大客戶國內外續擴建新廠，挹注漢唐訂單能見度達2030年。美國P2自去年下半年開始貢獻營收，因公司在P2承接專案內容及範圍更多，整體價格增加，有助於營收及毛利率表現。

權證發行商建議，看好昇陽半導體、漢唐可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證靈活操作。

營收 台積電 美國

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昇陽半、漢唐 選逾90天

美國與伊朗談判在即，但以伊衝突為海峽通航及談判蒙上陰影，市場追價謹慎。發行券商指出，看好昇陽半導體（8028）、漢唐（2404）等半導體族群後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

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