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啟碁、金像電 四檔放閃

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（9）日市場追價動能減緩，在35,000點關前震盪整理，啓碁（6285）、金像電（2368）等兩檔電子股延續盤高走勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

產業趨勢來看，法人分析，今年SpaceX、Amazon Leo、Blue Origin等衛星營運商加速向FCC提交衛星部署申請，其中，最為積極的SpaceX已獲准新增7,500顆第二代Starlink衛星，並計劃部署100萬顆衛星進行數據處理及AI運算，利用光學衛星間鏈路提升運算能力與數據傳輸效率。

輝達也在GTC大會上提出太空運算願景，強調將AI運算從地面延伸至太空軌道，法人預期未來相關新技術將推動衛星通訊與太空運算融合，加速AI驅動的太空應用與數據處理發展，啓碁等衛星供應鏈營運具想像空間。

啓碁受惠北美營運商新機種遞延出貨，加上低軌道衛星營運商用戶增數加快，3月營收達108.4億元，改寫單月歷史新高紀錄，第1季營收291.5億元，季增7.9%，優於原先預期，同步締造單季新猷，法人持續看好本季營運展望。

金像電高階產品出貨持續強勁，除Trainium 3預計第3季量產，可望帶動市占率上揚及PCB價值成長20%至30%外，法人預期美系CSP客戶有望於第4季出貨高於30層的HLC產品、800G交換器需求續熱等，均將挹注營運動能。

隨產品層數增加及規格升級，法人持續上修金像電產值，其中，台灣廠拜高階產品組合優化，單月產值較原先增加2億元，並預計第3季再擴增產能。權證發行商指出，投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

營收 Starlink 啟碁

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