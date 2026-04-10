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富采瘦身 現金減資45.8%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

富采（3714）跨足光通訊領域開花結果，昨（9）日展示Micro LED CPO模組技術，結合子公司環宇-KY的磷化銦及鼎元監測PD布局，公司並宣布將現金減資45.8%，每股退回股東4.58元現金，華麗瘦身轉型CPO大廠。

富采董事長彭双浪指出，集團近年積極推動「3+1」策略聚焦轉型，營運陣痛期已過，透過處分非策略性投資及閒置資產回收資金，目前已達成「零負債淨現金」體質，將透過精實資本規模提升經營效率，目標創造穩定且高水準的股東權益報酬率（ROE）。

彭双浪指出，透過體質整頓與資產活化，富采目前已進入「身輕如燕」的階段，昨日決議現金減資則進一步精實財務結構。富采透過子公司環宇、鼎元及投資亮訊，已成功補齊光通訊技術缺口。

富采此次現金減資後，資本額縮減為40億元，有助於提升每股獲利表現，也展現公司跨足光通訊獲利的信心。

富采指出，昨日董事會通過辦理現金減資約33.79億元，預計銷除股份約3.37億股，除調整資本結構、活化資金運用外，更重要的是優化財務指標，此案將提請5月26日股東常會通過。

富采指出，在光通訊市場已建構三大光源技術路徑，包含應用於CPO的Micro LED光源模組、用於中距離傳輸的VCSEL，以及針對長距離設計的DFB／EML雷射光源。

富采強調，公司具備高品質大量製造能力，已經從單純元件供應商，轉型為提供場域與方案價值的模組商，特別是Micro LED具備節能與尺寸優勢，最適合整合於CPO封裝與IC載板中，預計2027年營收貢獻度將會顯著增加。

富采指出，Micro LED顯示應用亦是轉型成長的關鍵動能，目前在高階顯示、穿戴裝置及車載領域進度符合預期，已有多項產品於客戶端驗證。

環宇 減資 光通訊

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