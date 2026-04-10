半導體檢測大廠閎康（3587）昨（9）日公布3月營收5.38億元，創新高，月增24.7%，年增21.3%；首季營收14.24億元，年成長15.03%，反映AI晶片及矽光子熱潮帶來的先進製程開發相關材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求激增。

閎康強調，該公司具備領先業界的穿透式電子顯微鏡（TEM）、二次離子質譜（SIMS）等先進分析技術，可望直接受惠於此波AI帶動的半導體檢測需求增長。

此外，先進封裝涉及新材料與複雜異質介面，亦容易衍生新型態的瑕疵與失效模式。閎康透過導入高解析度光學偵測分析平台等頂尖設備，能精準定位奈米級晶片缺陷位置，全力協助客戶加速排除製程問題並提升良率。

AI晶片及自研ASIC對算力需求呈指數級成長，半導體製程正由3奈米加速邁向2奈米世代，其電晶體架構亦由鰭式場效電晶體（FinFET）轉向環繞式閘極（GAA）結構，尺寸微縮與全新架構使製造難度顯著提升。

業界分析，由於GAA電晶體通道僅數奈米寬，分析上須依賴具次埃級（sub-um）解析度的穿透式電子顯微鏡觀測原子級結構變化，並透過MA找出製程材料問題、以FA精準定位缺陷，進而提升良率並克服技術瓶頸。

在良率提升與可靠度驗證愈加困難的情況下，晶圓代工與IC設計業者對外部獨立實驗室的依賴度持續提高，閎康受惠大。