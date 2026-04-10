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大亞3月營收年增19% 華新增2%
線纜廠華新（1605）、大亞（1609）、大東電昨（9）日公告3月營收數字，三家線纜廠均交出年增成績單；其中，華新3月營收157.22億元，年增2.5%；累計今年第1季營收410.5億元，年減8.5%。
大亞3月營收30.88億元，年增19.97%，累計今年第1季營收83.9億元，年增17.5%。大東電3月營收6.4億元，年增7.87%，寫單月次高紀錄，累計今年第1季營收18.6億元，年增12.4%，創下單季新高紀錄。
華新電線電纜事業上，除了持續受惠台電強韌電網計畫，瞄準國家能源轉型計畫，打造全台首座海纜廠，預計今年取得認證，2027年底開始量產，最快預計2028年可看到營收貢獻。
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