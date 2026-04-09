聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁3月營收創疫後同期新高 PC維持美國前五大品牌
宏碁今天公布3月單月合併營收為新台幣298.96億元，年增2.1%，月增39.3%，創疫後3月歷史新高；2026年第一季自結合併營收為新台幣724.31億元，年增18.1%。宏碁表示，根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦於第一季維持美國前五大品牌。
宏碁指出，上季營運亮點分別包括：個人電腦營收較去年第一季年增15.6%、電競及遊戲業務營收較去年第一季年增25.4%、商用電腦產品營收較去年第一季年增34.6%。
宏碁旗下公開發行子公司皆已公告3月及第一季自結營收。公司表示，拓展多元事業引擎的策略，正持續展現動能；非電腦及顯示器相關事業第一季營收年增29.2%，占整體營收貢獻之34.6%。
今年3月宏碁遊戲正式登創新板掛牌交易，4月宏碁智新亦將掛牌上櫃，孵化中的事業，尤以宏碁智通公司於第一季年增113.8%為亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。