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宏碁3月營收創疫後同期新高 PC維持美國前五大品牌

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宏碁表示，根​據最新市調​資料顯示，宏碁個人電腦於第一季維持美國前五大品牌。圖為宏碁董事長陳俊聖。圖／本報資料照片
宏碁表示，根​據最新市調​資料顯示，宏碁個人電腦於第一季維持美國前五大品牌。圖為宏碁董事長陳俊聖。圖／本報資料照片

宏碁今天公布3月單月合併營收為新台幣298.96億元，年增2.1%，月增39.3%，創疫後3月歷史新高；2026年第一季自結​合併營收為新​台幣724​.31億元​，年增18​.1%。宏碁表示，根​據最新市調​資料顯示，宏碁個人電腦於第一季維持美國前五大品牌。

宏碁指出，上季營運亮點分別包括：個人電腦營收較去年第一季年增15.6%、電競及遊戲業務營收較去年第一季年增25.4%、商用電腦產品營收較去年第一季年增34.6%。

宏碁旗下公開發行子公司皆已公告3月及第一季自結營收。公司表示，拓展多元事業引擎的策略，正持續展現動能；非電腦及顯示器相關事業第一季營收年增29.2%，占整體營收貢獻之34.6%。

今年3月宏碁遊戲正式登創新板掛牌交易，4月宏碁智新亦​將掛牌上櫃​，孵化中​的事業，尤​以宏碁智通​公司於第一​季年增11​3.8%為​亮點。

宏碁 營收 美國

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