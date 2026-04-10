南寶第1季營收年增5% 刷新同期紀錄

樹脂大廠南寶（4766）昨（9）日公布3月合併營收23.92億元、年增17.4%，寫單月同期歷史新高；首季營收58.36億元、年增5.08%，也創下同期新高。

南寶表示，受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，3月單月營收成長。此外，在持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，首季營收亦寫佳績。

近期面對原油價格波動，部分原物料面臨上漲壓力，南寶表示，持續透過密切監測機制，妥善控管對獲利的影響，並積極確保上游原物料供應穩定。同時，南寶也與客戶保持密切溝通，並全力維持出貨穩定。

展望今年，南寶看好鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，力拚今年營收再創新高。在半導體應用上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。