聯發國際第1季營收年增52% 六角第1季合併營收年增43%

茶飲股首季營收表現亮眼，六角（2732）與聯發國際（2756）昨（9）日同步公告第1季營收，雙雙改寫歷年同期新高，其中六角年增逾四成，聯發國際年增逾五成，顯示手搖飲在海外展店、雙品牌布局與同店成長帶動下，營運動能持續升溫。

六角3月合併營收4.6億元，年增37.22%，創單月同期新高與歷史次高；第1季合併營收13.4億元，年增43.52%，改寫同期新高。六角表示，成長主因來自「Chatime日出茶太」全球市場需求穩健擴張，不僅同店銷售表現亮眼，也同步帶動原物料銷售與權利金收入，加上「Germany BoBoQ」自今年1月起開始挹注，推升整體營收表現。

聯發國際3月營收1.14億元，年增49.2%、創歷年同期新高；第1季營收3.05億元，年增52.3%，同寫同期最佳。