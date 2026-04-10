崇友第1季營收年增14% 第2季審慎樂觀

電梯大廠崇友（4506）昨（9）日公告，3月營收6.91億元，年增9.2%，創單月次高紀錄；累計第1季營收18.19億元，年增14.2%，寫下單季新高紀錄，展現整體營運動能持續向上。

崇友表示，3月營收主要受惠於新北市新店區大型集合住宅案及桃園市中壢區廠辦大樓等大型新梯訂單陸續完工並認列，加上公司持續深化汰舊換新業務布局，帶動3月新梯含汰舊換新業務銷售較去年同期穩健成長。同時，在維修保養業務穩定挹注之下，帶動整體營收保持良好成長表現。

隨著建商近年推案逐步進入交屋高峰期，多筆大型新梯訂單陸續進入出貨與完工認列階段，不僅挹注第1季營收表現，亦帶動新梯含汰舊換新業務營收年增17.27％，其中大型新梯訂單占比達15.21％，顯示公司於大型建案市場接單能力持續提升。

展望第2季，崇友表示，持審慎樂觀看法，目前整體在手訂單仍維持高檔水準，有助支撐未來營運表現。