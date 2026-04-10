華固、遠雄第1季營運躍進

兩大建商華固（2548）、遠雄今年迎交屋入帳，均呈現大躍進。華固昨（9）日公告3月營收19.6億元，年增81,838.7%（逾818倍）；累計今年第1季營收42億元，年增36,624.4%（約366倍）。

另外，遠雄3月營收4.9億元，年增16.5%；累計今年第1季營收56.6億元，年增798.1%（近八倍）。

華固表示，首季營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。遠雄表示，首季主要是從去年底交屋到今年的總銷181億元大案「台中幸福城」認列，推升營收。

華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

值得一提的是，華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

遠雄今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，總銷逾1,600億元。

推案上，遠雄今年推案量爆發，預計推出八筆住宅及廠辦案，推案量達1,005億元，範圍遍布台中西屯、北屯及西區等、桃園龜山、板橋、高雄楠梓等。遠雄表示，政府打房逾一年多，看好剛性需求陸續歸隊，房市有望慢慢從谷底復甦。

法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。