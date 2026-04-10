快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

華固、遠雄第1季營運躍進

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華固董事長鍾榮昌。記者曾學仁／攝影
華固董事長鍾榮昌。記者曾學仁／攝影

兩大建商華固（2548）、遠雄今年迎交屋入帳，均呈現大躍進。華固昨（9）日公告3月營收19.6億元，年增81,838.7%（逾818倍）；累計今年第1季營收42億元，年增36,624.4%（約366倍）。

另外，遠雄3月營收4.9億元，年增16.5%；累計今年第1季營收56.6億元，年增798.1%（近八倍）。

華固表示，首季營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。遠雄表示，首季主要是從去年底交屋到今年的總銷181億元大案「台中幸福城」認列，推升營收。

華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

值得一提的是，華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

遠雄今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，總銷逾1,600億元。

推案上，遠雄今年推案量爆發，預計推出八筆住宅及廠辦案，推案量達1,005億元，範圍遍布台中西屯、北屯及西區等、桃園龜山、板橋、高雄楠梓等。遠雄表示，政府打房逾一年多，看好剛性需求陸續歸隊，房市有望慢慢從谷底復甦。

法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。

華固 遠雄 營收

延伸閱讀

詩肯營收／首季7億元、年增19.1% 體質調整效益顯現

新梯大單認列！崇友第1季營收18.19億元 創單季新高

漢來美食營收／第1季19.8億元創單季新高 通過股利配發現金8元

華固營收／第1季42.06億 年增366倍

相關新聞

大亞3月營收年增19% 華新增2%

線纜廠華新（1605）、大亞、大東電昨（9）日公告3月營收數字，三家線纜廠均交出年增成績單；其中，華新3月營收157.22億元，年增2.5%；累計今年第1季營收410.5億元，年減8.5%。

正隆3月營收年增10％ 越南市場報捷

工紙大廠正隆（1904）昨（9）日公布3月營收41.4億元，年增10.3%，創近15個月新高；首季營收104.2億元，年增1.3%。

保瑞3月合併營收年增6% 胃藥拉貨升溫

保瑞（6472）昨（9）日公告3月合併營收15.3億元，年增6.28%，營收動能明顯回溫。主要受惠於旗下胃食道逆流學名藥DLS重啟拉貨，帶動整體出貨量回升。

華固、遠雄第1季營運躍進

兩大建商華固（2548）、遠雄今年迎交屋入帳，均呈現大躍進。華固昨（9）日公告3月營收19.6億元，年增81,838.7%（逾818倍）；累計今年第1季營收42億元，年增36,624.4%（約366倍）。

王品、漢來美食第1季營收創新高

餐飲股首季營收表現犀利，王品（2727）、漢來美食昨（9）日公告第1季營收，雙雙創下單季歷史新高，王座亦寫下單季歷史次高。

南寶第1季營收年增5% 刷新同期紀錄

樹脂大廠南寶（4766）昨（9）日公布3月合併營收23.92億元、年增17.4%，寫單月同期歷史新高；首季營收58.36億元、年增5.08%，也創下同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。