證券反詐聯防專區 升級

金融投資詐騙案件日趨多元，凸顯由證券商分享的第一手真實詐騙案例，對防堵詐騙極具參考價值。為掌握最新詐騙趨勢的關鍵，並將第一手真實詐騙案例進一步轉化成為防護網，櫃買中心與臺灣證券交易所共同將現行設置於公開資訊觀測站的「反詐騙聯防行動專區」全面升級，獨立建置「證券反詐騙聯防行動專區」。

證券反詐騙聯防行動專區打破過去資訊揭露的限制，提升證券商第一手資訊的傳播力與易讀性，升級後的專區亮點包括「互動式統計圖表」，使用者可透過視覺化儀表板，精準掌握盛行的詐騙類型和偽冒對象等詐騙樣態；「精選詐騙案例」，以生動的圖文拆解詐騙話術，另設置語音撥放功能，讓高齡長輩至年輕學子都能看懂騙局。

「證券商通報專區」，除揭示證券商通報第一手資訊外，更可透過篩選因子及關鍵字等檢索功能，便利使用者快速查找相關案例。「防詐資源分享」，增設最新消息、宣導影片及證券商暨周邊單位反詐專區連結，透過廣泛且集中的資訊專區，促進證券市場參與者接觸並瞭解詐騙訊息。

優化後的證券反詐騙聯防行動專區透過數據分析與圖文呈現功能，增進防詐資訊的靈活性與豐富度，讓防詐資訊不再只是靜態通報，而是在第一時間將「真實案例」轉化為「防護盾牌」，構築更嚴密的投資安全防線。

櫃買中心呼籲，投資者在進行各項投資決策前，應保持高度警覺，歡迎多加使用全新升級的證券反詐騙聯防行動專區，隨時掌握最新詐騙案例與防詐資訊，附圖為可連結至專區QR Code，請多加掃描利用，守護財產安全。