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至上3月合併營收突破500億元 攀峰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

三星概念股、半導體通路商至上（8112）受惠記憶體市況熱絡，昨（9）日公布3月合併營收首度突破500億元大關、達533.15億元，創新高，月增70.7%，年增1.91倍，優於市場預期。

至上首季合併營收衝上千億元、達1,101.64億元，為歷年同期新高，季增56.6%，年增1.37倍。至上昨天股價跌0.2元、收82.6元。

至上是三星在台指標性代理商，去年第4季營運開始反映記憶體市況升溫趨勢，單季每股純益3.4元，是去年前三季獲利總和近二倍，累計去年每股純益5.02元。

今年以來三星記憶體報價續揚，而記憶體正是至上的主力業務，外界預期，若供不應求態勢未變，至上今年業績成長可期，獲利增幅也將頗為可觀，首季獲利有機會不輸去年第4季，不排除首度挑戰全年賺逾一個股本。

概念股 三星 營收

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