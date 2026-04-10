文曄3月業績創新高 月增85% 第1季同步攻頂

半導體通路龍頭文曄（3036）昨（9）日公布3月合併營收1,941.01億元，創單月新高，月增85.8%，並較去年同期大增1.18倍；首季合併營收4,942.72億元，創單季新高，季增44.49%，年增99.77%。

文曄先前預期，首季合併營收在美元兌新台幣1：31.5的匯率假設基礎上，將落在4,600億至4,900億元之間，公司昨天公布的實際業績表現超越財測高標。

文曄去年全年合併營收首度突破兆元大關，今年首季業績已逼近5,000億元，市場預期，若新台幣匯率與地緣政治因素影響不大，文曄今年營運應當可穩健成長，推估下半年表現不會比上半年差，全年整體獲利表現也有機會更上層樓。

文曄董事長鄭文宗先前在法說會中提到，目前看到AI相關需求非常強勁，反映在該公司的資料中心與通訊相關業績預期將增長。

另外，工業應用庫存已回到健康水位，估計今年應持續有復甦力道。至於車用電子方面，目前還在觀察亞洲市場庫存調整的狀況，歐美市場的庫存應已回到健康水位。

文曄去年營收結構中，資料中心及伺服器應用的營收比重不但持續居於首位，且比重已拉高到超過四成，遠超過其他應用別，其去年相關業績大增四成，也是成長性最高的產品線。

文曄指出，該公司在AI領域布局包括運算、網通與電源等應用，相關產品線展現強勁成長。