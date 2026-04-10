聽新聞
0:00 / 0:00
文曄3月業績創新高 月增85% 第1季同步攻頂
半導體通路龍頭文曄（3036）昨（9）日公布3月合併營收1,941.01億元，創單月新高，月增85.8%，並較去年同期大增1.18倍；首季合併營收4,942.72億元，創單季新高，季增44.49%，年增99.77%。
文曄先前預期，首季合併營收在美元兌新台幣1：31.5的匯率假設基礎上，將落在4,600億至4,900億元之間，公司昨天公布的實際業績表現超越財測高標。
文曄去年全年合併營收首度突破兆元大關，今年首季業績已逼近5,000億元，市場預期，若新台幣匯率與地緣政治因素影響不大，文曄今年營運應當可穩健成長，推估下半年表現不會比上半年差，全年整體獲利表現也有機會更上層樓。
文曄董事長鄭文宗先前在法說會中提到，目前看到AI相關需求非常強勁，反映在該公司的資料中心與通訊相關業績預期將增長。
另外，工業應用庫存已回到健康水位，估計今年應持續有復甦力道。至於車用電子方面，目前還在觀察亞洲市場庫存調整的狀況，歐美市場的庫存應已回到健康水位。
文曄去年營收結構中，資料中心及伺服器應用的營收比重不但持續居於首位，且比重已拉高到超過四成，遠超過其他應用別，其去年相關業績大增四成，也是成長性最高的產品線。
文曄指出，該公司在AI領域布局包括運算、網通與電源等應用，相關產品線展現強勁成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。