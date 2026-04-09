快訊

日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

保送民進黨？國民黨傳徵召這人空降選彰化縣長 縣黨部主委回應

聽新聞
0:00 / 0:00

富采擬現金減資約45.8%、每股退還4.58元 股本降至40億元精實體質

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
富采9日於證交所由協理王少嵐說明董事會重大決議事宜。截自證交所官網
富采9日於證交所由協理王少嵐說明董事會重大決議事宜。截自證交所官網

富采（3714）9日召開董事會，公司表示，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，決議辦理現金減資案，預計減資比率約45.8%，每股將退還股東約4.58元現金。

富采9日通過辦理現金減資金額約33.79億元，銷除股份約3.38億股，減資比率約45.8%。以目前實收資本額約73.8億元計算，減資後股本將降至40億元。

富采指出，近年積極推動內部體質改善，優化產品組合與產能配置，並處分非策略方向投資及閒置資產，目前活化資產已見成效，此次減資旨在精實資本規模。

富采表示，現金減資案將提請5月26日股東常會討論，待股東會通過並報經主管機關申報生效後，授權董事長訂定換股作業計畫及減資基準日。

法人指出，富采透過大幅瘦身將有助於提升每股純益表現，隨著資產活化與資本結構優化，將更有利於未來在Micro LED等高階技術的布局。

富采 減資

延伸閱讀

長榮營收／3月275億元 月增1.41%、年減17.82%

永裕營收／3月2.03億元、年增4.16% 積極審慎因應中東戰事影響

漢來美食營收／第1季19.8億元創單季新高 通過股利配發現金8元

CPO 點火！友達鎖漲停封人氣王 富采、鼎元齊亮燈 群創重返月線

相關新聞

宏碁營收／3月298億元、年增2.1% 創疫後同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）公布2026年3月單月合併營收為298.96億元，年增2.1%，月增39.3%，創疫後3月歷史新高；2026年第1季自結合併營收724.31億元，年增17.9%。根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦於第1季維持美國前五大品牌。

富采擬現金減資約45.8%、每股退還4.58元 股本降至40億元精實體質

富采（3714）9日召開董事會，公司表示，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，決議辦理現金減資案，預計減資比率約45.8%，每股將退還股東約4.58元現金。

至上營收／單月首度超越500億元 單季突破千億元大關

三星（Samsung）概念股、半導體通路商至上（8112）受惠於記憶體市況熱絡，繳出亮眼成績單，9日公布3月業績，一口氣衝上533.15億元，首度單月營收達500億元以上水準，也帶動首季業績創新高，首次單季營收表現跨越千億元大關。

文曄營收／3月1,941億元 首季4,942億元超越預期、創新高

通路大廠文曄（3036）於9日公布3月業績，達1,941.01億元，月增幅度逾八成，衝上單月歷史次高，並帶動首季營收表現改寫新猷，超越原預測區間。

永冠財報難產 證期局：若連續半年預計11月18日下市

證期局今日指出，除了永冠之外，其餘1951家上市櫃公司均已於規定期限內完成公告申報。據證期局公布的上市櫃公司在2025年的獲利及營收統計，營收為49兆6195億元，稅前淨利5兆6451億，均破歷年新高紀錄。

和椿營收／3月3.1億元、第1季7.7億元 雙創新高

和椿（6215）9日公告3月營收為3.1億元，年增48.5％，第1季營收為7.7億元，年增58.7％，皆創下歷史同期新高記錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。