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富采擬現金減資約45.8%、每股退還4.58元 股本降至40億元精實體質
富采（3714）9日召開董事會，公司表示，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，決議辦理現金減資案，預計減資比率約45.8%，每股將退還股東約4.58元現金。
富采9日通過辦理現金減資金額約33.79億元，銷除股份約3.38億股，減資比率約45.8%。以目前實收資本額約73.8億元計算，減資後股本將降至40億元。
富采指出，近年積極推動內部體質改善，優化產品組合與產能配置，並處分非策略方向投資及閒置資產，目前活化資產已見成效，此次減資旨在精實資本規模。
富采表示，現金減資案將提請5月26日股東常會討論，待股東會通過並報經主管機關申報生效後，授權董事長訂定換股作業計畫及減資基準日。
法人指出，富采透過大幅瘦身將有助於提升每股純益表現，隨著資產活化與資本結構優化，將更有利於未來在Micro LED等高階技術的布局。
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