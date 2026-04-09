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期貨商論壇／國巨期 擁 AI 題材

經濟日報／ 記者崔馨方整理
國巨董事長陳泰銘 。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘 。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）3月合併營收達136.3億元，符合公司預期；市場法人認為，在AI需求支撐下，國巨營運仍具韌性，可留意國巨期（LXF）作為相關操作參考。

國巨第1季合併營收381.6億元，改寫單季業績新猷，季增6.1%，年增22.7%。3月營收較2月明顯回升，主要受惠於工作天數恢復正常，加上AI相關應用需求持續升溫，帶動客戶拉貨動能強勁，標準品與特殊品出貨同步穩健成長。

國巨先前指出，第1季營收、毛利率與營益率可望呈現小幅季增，訂單出貨比維持大於1，顯示整體訂單需求仍高於出貨水準，產能利用率維持穩定，營運動能延續。

就產業面觀察，法人指出，AI仍為國巨當前最關鍵的成長引擎。隨著AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續擴大，帶動高電容值積層陶瓷電容（MLCC）、電源相關電阻及鉭聚合物電容等產品需求明顯提升，產品組合亦持續朝高階應用優化。在AI應用需求強勁帶動下，國巨先前已多次調漲鉭電容報價，反映市場供需趨緊。

鉭電容特別適用於資料中心與AI伺服器等高頻電源管理系統，隨AI應用滲透率提升，其需求持續看增。（群益期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

國巨 產能利用率 營收

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