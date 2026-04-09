期貨商論壇／那指100期 可留意

美國與伊朗爆發軍事衝突以來，全球金融市場陷入劇烈動盪，能源供應受阻的憂慮，那斯達克指數大幅回落。然而，隨雙方近期將達成停火協議，市場避險情緒迅速消退，資金開始回流風險資產，那斯達克指數大幅反彈，可留意美國那斯達克100期貨（UNF）伺機操作。

期貨法人分析，此次反彈的核心動能來自於地緣政治局勢降溫。另方面，先前走高的油價出現大幅度下跌，緩解市場對通膨升溫憂慮，進而改變利率預期；根據FedWatch工具顯示，市場重新押注聯準會將在年底前採取行動，降息機率從本周初的低點飆升至約60%，使得美元指數同步回落，資金逐漸由避險性資產轉往風險性資產，帶動科技股底部反彈。

整體上，美伊衝突仍是主導市場波動的關鍵變數，市場對油價與通膨的高關注度在本波反彈中表露無遺，而後續上漲動能能否持續，仍取決於通膨數據的實際走向，投資人將焦點轉向即將公布的關鍵通膨數據，包括聯準會偏好的通膨指標PCE以及CPI數據，若通膨維持在現有水準或反轉向下，則將持續提供科技類股反攻向上動能。

（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。