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台指期 高檔震盪整理

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

股期雙市昨（9）日不同調，現貨指數漲99點，收34,861點；台指期跌84點至34,932點，正價差達70.84點。期貨分析師提醒，美國與伊朗衝突仍具不確定性，需留意台指期短線風險，設定嚴格停損並控管風險。

台指期昨日呈現區間震盪格局，在先前大漲千點後，市場出現獲利了結賣壓，盤中一度下跌近300點；所幸「權王」台積電（2330）尾盤出現大單敲進，帶動跌幅收斂至百點之內，終場下跌84點，以黑K作收。不過，目前指數仍穩站各均線之上，若後續地緣政治風險未再升溫，資金有望逐步回流，並伺機挑戰2月歷史高點。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加56口至1,952口，其中外資淨空單增加921口至33,399口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加824口至3,119口。

選擇權未平倉量部分，4月F2大量區買權OI落在36,500點，賣權最大OI落在34,000點；月買權最大OI落在35,000點，月賣權最大OI落在26,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24下降至1.09。永豐期貨表示，VIX指數下降1.18至29.35；外資台指期買權淨金額1.07億元；賣權淨金額0.55億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨看法，接下來留意美國勞工部將公布消費者物價指數（CPI），可觀察伊朗戰爭對通膨影響的程度。此外，聯準會最新會議紀錄顯示，在中東戰事衝擊下，決策官員對未來利率路徑出現明顯分歧。

此外，目前台指期呈現典型「高檔震盪整理」格局，多方格局並未被破壞，反而是健康的技術性消化賣壓，尤其在前波急漲後沒有出現明顯長黑或恐慌性出場，代表市場籌碼穩定度仍高；回顧日前創紀錄走勢，是外資回補、AI族群續強與權值股共振的結果，指數仍能守穩關鍵均線之上，代表支撐力道扎實，這種「漲多不跌」本身就是強勢訊號，代表主力仍在場內而非出場觀望。

聯準會 選擇權 美國

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