玉晶光首季需求旺盛 佳能3月營收近翻倍

光學鏡頭廠玉晶光電受惠市場需求旺盛，第1季合併營收新台幣61.4億元，年增15.39%。光學元件廠佳能3月營收年增92.2%，將持續耕耘光學影像產品與模組、機器手臂感測模組等。

玉晶光結算3月合併營收21.64億元，月增48.1%，較去年同期增加14.32%；第1季合併營收61.4億元，年增15.39%。

玉晶光表示，今年第1季因為需求旺盛，較去年同期成長；第2季因新舊機種交換，實際需求狀況要視客戶訂單而定。玉晶光持續開發新領域產品，盼未來能有機會增加貢獻。

佳能3月營收9.18億元，年增92.2%；首季營收26.55億元，年增77.96%。佳能表示，今年首季延續去年第4季出貨效應，今年除影像產品需求放大，機器人業務也將全年挹注營收。

針對未來營運展望，佳能指出，持續拓展光學影像產品與模組、機器手臂感測模組、無人機光學模組，也努力耕耘人形機器人的機器視覺、感測模組，人形機器人產業供應鏈的發展將成為未來成長的重點業務。