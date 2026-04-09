至上營收／單月首度超越500億元 單季突破千億元大關

三星（Samsung）概念股、半導體通路商至上（8112）受惠於記憶體市況熱絡，繳出亮眼成績單，9日公布3月業績，一口氣衝上533.15億元，首度單月營收達500億元以上水準，也帶動首季業績創新高，首次單季營收表現跨越千億元大關。

至上3月合併營收為533.15億元，月增幅度達70.7％、年增1.91倍，創歷史新高，該公司首季合併營收為1,101.64億元，季增達56.6％，年增1.37倍，同步改寫新猷。

至上是三星在台指標性代理商，雖然去年業績呈現小幅衰退，但隨著整體記憶體市況升溫，營運成績也大拉尾盤。由於今年以來三星的記憶體報價仍續揚，而記憶體正是至上的主力業務，外界預期，如果記憶體供不應求態勢未變，至上今年不但業績成長可期，獲利增加幅度也將頗為可觀，首季的獲利表現有機會不輸去年第4季，且不排除首度挑戰全年賺進一個股本以上。

至上主要供應手機、伺服器與其他消費性電子等應用的記憶體，尤其在伺服器應用方面，除了一般伺服器，近年也供應AI伺服器應用所需，因此順勢搭上AI發展列車。