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文曄首季營收4943億元 年增100%並超越財測高標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供

電子元件通路商文曄科技(3036)今日公布2026年3月合併營收約新台幣1941億元，較去年同期合併營收增加約119%，較前月合併營收成長約86%；第1季累計合併營收約新台幣4943億元，與去年同期相較增加約100%，超過前次法說會中提出的新台幣4600億～4900億元財測高標。

在AI浪潮下，文曄受惠AI伺服器與資料中心需求爆發，以及併購Future Electronics綜效，稍早給出首季強勁營收預估，預估單季營收中位數約4750億元，約季增39%、年增92%，不僅淡季不淡且營收和獲利都將再創單季歷史新高，實際結算不僅優於預估中位數，且超越財測高標 達4934億元，預估單季也將繳出逾5元的佳績。

科技 新台幣 伺服器

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