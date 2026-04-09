文曄首季營收4943億元 年增100%並超越財測高標

證期局今日指出，除了永冠之外，其餘1951家上市櫃公司均已於規定期限內完成公告申報。據證期局公布的上市櫃公司在2025年的獲利及營收統計，營收為49兆6195億元，稅前淨利5兆6451億，均破歷年新高紀錄。

2026-04-09 18:12