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文曄營收／3月1,941億元 首季4,942億元超越預期、創新高
通路大廠文曄（3036）於9日公布3月業績，達1,941.01億元，月增幅度逾八成，衝上單月歷史次高，並帶動首季營收表現改寫新猷，超越原預測區間。
文曄3月合併營收達1,941.01億元，月增85.88％、年增118.87%，首季合併營收為4,942.72億元，創單季新高，季增44.49％、年增99.77％。
文曄先前預期，首季合併營收在美元兌新台幣1比31.5的匯率假設基礎上，業績將落在4,600億至4,900億元之間。
文曄2025年業績首度突破兆元大關，2026年首季營收也已逼近5,000億元水準。市場預期，若新台幣匯率與地緣政治因素影響不大，文曄2026年營運應當可穩健成長，推估下半年表現不會比上半年差，全年整體獲利表現也有機會更上層樓。
文曄董事長鄭文宗先前在法說會中提到，目前看到AI相關需求非常強勁，反映在該公司的資料中心與通訊相關業績將增長。另外，工業應用庫存已回到健康水位，預期今年應持續有復甦力道。至於車用電子方面，目前還在觀察亞洲市場庫存調整的狀況，歐美市場的庫存應已回到健康水位。
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