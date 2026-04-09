永冠財報難產 證期局：若連續半年預計11月18日下市

證期局今日指出，除了永冠之外，其餘1951家上市櫃公司均已於規定期限內完成公告申報。據證期局公布的上市櫃公司在2025年的獲利及營收統計，營收為49兆6195億元，稅前淨利5兆6451億，均破歷年新高紀錄。

證期局主秘王秀玲說明，由於永冠沒有對會計師提供相關評估資料，使會計師無法繼續執行查核程序，才導致永冠財報難產，永冠已在4月7日停止買賣，若之後連續六個月永冠仍未補件使會計師無法對財報作簽證、無法恢復交易買賣，就會下市，證券交易所最晚會在10月8日公告，永冠屆時恐會在11月18日下市。

證期局指出，上市公司在114年度累計營業收入為46兆6,126億元，較113年度增加5兆7,975億元，增加14.20%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為5兆3,221億元，較113年度增加5,582億元，增加11.72%，稅前淨利金額為近十年最高。

上櫃公司在114年度累計營業收入為3兆69億元，較113年度增加2,166億元，增加7.76%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為3,230億元，較113年度增加9億元，增加0.28%，稅前淨利金額為近十年次高，僅次於111年的3332億。若合計上市櫃公司，營收為49兆6195億元，或是稅前淨利5兆6451億，均破歷年新高紀錄。

證期局指出，114年度獲利成長產業包括半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利。114年度獲利成長產業包括生技醫療業因部分公司認列金融資產評價利益，和半導體業、電子零組件業受惠於AI伺服器需求強勁，為獲利成長的主因。