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神達營收／3月121億元、首季318億元雙創新高 AI伺服器夠力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）9日公布今年3月營收，受惠超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求維持強勁且穩定，加上旗下子公司神達數位同步成長下，帶動神達3月營收來到121.57億元，月增28.77%、年增43.18%，創下單月歷史新高紀錄，單季業績亦同步登頂。

累計神達今年首季營收為318.64億元，季增4.38%，年增34.64%，創單季營收新高紀錄。

神達表示，營收成長主要來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求維持強勁且穩定。此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊產品出貨持續成長，進一步挹注整體營運動能。

因應客戶龐大需求，神達持續擴產行動。其中，竹南及越南新廠已於今年3月開始量產，竹南廠主要供應美系大客戶AI伺服器需求，以高單價機種為主，因應竹南廠上線，神達部分美國廠生產訂單將移至竹南廠製造，就近供應亞洲市場需求。

此外，神達美國新廠預計將於今年第2、第3季正式進入量產；隨著神達新廠產能陸續開出，法人預估，神達今年營運將呈現逐季成長態勢。

神達 營收

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