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和椿營收／3月3.1億元、第1季7.7億元 雙創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

和椿（6215）9日公告3月營收為3.1億元，年增48.5％，第1季營收為7.7億元，年增58.7％，皆創下歷史同期新高記錄。

展望2026年第2季，公司看好AI軟體與旗下主力機器人產品整合之市場商機，對未來整體營運保持樂觀看法。

和椿在2026年首季設備與模組、機器人及其他主力產品線營收比重加總持續站穩六成水準，主要受惠於客戶對於AI智慧製造需求的迅速提升，帶動公司整體營運成長動能的明顯轉強。和椿累積45年在自動化領域的研發與製造實力，能夠提供客戶在AI軟體模擬多元運用場景與機器人最佳的整合解決方案，有效滿足客戶對於高階智慧製造的高度客製化實際需求，是帶動公司整體訂單能見度站穩高檔水準的主要關鍵，同時和椿亦持續深化在AI運算與機器人整合上的研發投入，搶攻機器人熱潮下具有高附加價值的銷售市場。

根據研究機構Mordor Intelligence在2026年的最新機器人技術研究報告，預計2026年機器人市場規模將達到882.7億美元，並且以19.86％的複合年成長率在2031年達到2,185.6億美元水準，凸顯機器人市場需求成長力道的強勁。

和椿在產品布局上除了機器人硬體製造關鍵零組件、模組與設備外，並同時包括人形機器人產品，透過AI技術整合與附加功能開發等關鍵研發領域，能夠針對不同高階製造需求客戶提供高度客製化的解決方案，成功打入包括AI基礎建設、高階半導體與電子產業等國際大廠客戶，隨著相關客戶在產能擴增需求趨勢不變的情況下，有望持續帶動和椿在未來保持良好的訂單能見度。

機器人 營收

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