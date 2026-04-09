辛耘營收／首季31.2億元、年增10.9％ 登頂單季新高

半導體設備廠辛耘（3583）於9日公布3月業績，呈現小增，為單月歷史次高表現，並帶動首季業績改寫新猷。

辛耘3月合併營收為10.53億元，月增0.3％、年增6％，是僅次於去年6月的單月歷史次高表現，首季合併營收為31.2億元，創單季新高，季增10.8％、年增10.9％。

辛耘去年業績首度突破百億元大關，法人評估，該公司今年營收表現有望持續升溫，並呈現逐季增長態勢。

辛耘先前提到，預期今年自製設備與再生晶圓業務合計營收比重將首度過半，該公司自製設備訂單能見度已達2027年。

辛耘去年自製設備產能約150台，預計今年擴增至200台，明年進一步增至250台，2028年相關產能至少達300台。其湖口二廠預計將在今年下半完工，並於第4季或明年初投產；台南新廠規劃於明年下半完工，明年底至2028年初投產。

至於再生晶圓方面，辛耘12吋再生晶圓月產能已於去年提升為21萬片，預計今年再擴至25萬片規模。