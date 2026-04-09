宏碁營收／3月298億元、年增2.1% 創疫後同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）公布2026年3月單月合併營收為298.96億元，年增2.1%，月增39.3%，創疫後3月歷史新高；2026年第1季自結合併營收724.31億元，年增17.9%。根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦於第1季維持美國前五大品牌。

宏碁營運亮點分別包括：個人電腦營收較2025年第1季年增15.6%、電競及遊戲業務營收較2025年第1季年增25.4%、商用電腦產品營收較2025年第1季年增34.6%。

宏碁拓展多元事業引擎的策略持續展現動能。非電腦及顯示器相關事業第1季營收年增29.2%，占整體營收貢獻之34.6%。

此外，宏碁旗下公開發行子公司皆已公告3月及第1季自結營收。2026年3月份，宏碁遊戲-創（6908 ）正式登創新板掛牌交易；4月份興櫃廠宏碁智新（7794）亦將掛牌上櫃。孵化中的事業中尤以宏碁智通公司於第1季營收年增113.8%為亮點。