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輔信營收／3月1.66億元持穩、專案持續推進 邊緣AI布局可望逐步發酵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

專業嵌入式電腦與邊緣運算電腦廠商－輔信科技（2405）9日公告2026年3月合併營收1.66億元，月增40.5％、年增1.08％，累計第1季合併營收4.2億元，較去年同期略減2.78％。該公司表示，第1季營運主要反映季節性因素及供應鏈成本波動影響，出貨節奏相對審慎。

輔信表示，隨著AI相關應用需求帶動，部分關鍵零組件供給趨緊，記憶體與SSD價格上揚，使客戶在整體系統成本考量下調整專案出貨時程，部分專案採分批交付或遞延出貨。惟相關需求仍持續推進，整體專案並未出現明顯縮減。

在區域市場方面，日本地區互動式終端（Kiosk）與視訊監控應用，以及美國市場資料備援與系統防護相關專案維持穩定出貨；歐洲醫療Panel PC專案亦持續推進，對整體營收形成支撐，顯示公司產品組合持續優化，並提升營運結構穩定性。

在產品布局方面，輔信持續深化邊緣AI運算發展，其搭載NVIDIA Jetson平台及Intel整合NPU架構平台之相關迷你電腦與嵌入式工業電腦產品開始陸續提供給客戶進行專案導入與驗證，後續將隨專案進度推進，逐步累積營收貢獻，並持續拓展智慧監控、機器視覺與自動化等應用領域。

輔信表示，持續受供應鏈成本波動與客戶調整出貨節奏影響，整體能見度維持審慎；惟隨著專案持續推進及產品組合優化，加上邊緣AI與醫療應用需求穩定發展，將有助於支撐後續營運表現，並逐步累積成長動能。

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