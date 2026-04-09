大東電營收／第1季18.6億元、連七季創高 電纜打入美國雲端資料中心

大東電（1623）9日公告，3月營收6.46億元，年增7.87%，創下單月次高紀錄，累計今年第1季營收18.62億元，年增12.42％，創下單季新高紀錄，且為連續七個季度創高。大東電表示，首季受惠標案持續入帳，帶動整體營收亮眼表現，接下來台電電線電纜有望釋出新的標案，公司也將積極爭取，提升未來營收動能。

產品組合方面大東電表示，特高壓產品今年前三月的單月比重均穩定維持在5成以上，單季占比達54％，有助於優化整體產品結構，並對第1季的毛利率表現帶來正面挹注。

針對線纜市場，大東電表示，近期中東地緣政治局勢升溫，增加全球總體經濟的不確定性，但國內電力建設腳步未減，尤其受惠於AI與半導體產業對電力需求的迫切性，台電「強化電網韌性建設計畫」仍如期推進，升級老舊電網、降低跳電風險，並提供低碳且大量穩定電力為重要發展關鍵。

大東電為國內僅有的4家345kV超高壓電纜合格供應商之一，業界預估，第2季台電將有345kV大型標案開標，大東電指出，將積極爭取相關標案，持續推升未來營收動能，並維持產業領先地位。

此外，大東電表示，在科技事業及再生能源接單也有斬獲，日前電纜產品獲得國內一家科技大廠及美國一家雲端資料中心採用，已經在第1季小量出貨；儲能電纜則拿到日系客戶訂單，也在第1季開始交貨，未來持續積極開拓台電標案外的民營業務，讓營收來源更趨多元。