友達因這些題材熠熠發光 股價亮燈漲停

台股9日高檔震盪，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）因「Touch Taiwan 2026」登場，加上華麗轉身受到市場認同，吸引買盤大舉進駐，激勵友達亮燈漲停，股價攀波段高峰，群創也大漲2.86%，股價表現均亮眼突出。

「Touch Taiwan 2026」8日登場，為國內上半年最大的電子科技產業盛會。今年主題為「Innovation Together」，聚焦顯示技術、先進封裝、矽光子、電子紙等領域。受展會效益激勵，面板雙虎等台廠深受矚目。

事實上，觀察今年「Touch Taiwan 2026」各展場亮點，尤以面板廠積極布局「扇出型面板級封裝」（FOPLP）跨足半導體領域最吸睛，特別是群創利用舊有產線轉作FOPLP，成為市場熱議焦點。

法人指出，群創利用舊有的3.5代廠進軍FOPLP，直接切入AI晶片的先進封裝需求，目前訂單滿載，且呈現逐季成長態勢。儘管目前占比仍不高，但代表群創已華麗轉身為半導體供應鏈的一環，且為營運找到新的護城河。

友達方面，也透過不斷的轉型，順利由面板零組件供應商轉為系統整合與解決方案提供者，並以AI與Micro LED為發展主軸，推動跨領域布局。其中，尤以CPO（共同封裝光學）成為吸睛亮點。

「光進銅退」已成為市場剛需，友達挾Micro LED技術搶進CPO領域，用於AI伺服器機櫃間的短距離傳輸；此外，包括低軌道衛星接收端透明天線，以及AR眼鏡光波導等，相關題材熠熠發光，吸引市場高度關注。