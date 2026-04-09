統新3月營收0.66億元 創近五年來新高

濾光片廠統新（6426）今（9）日公告3月營收0.66億元，月增77.3%，年增70%，創下近五年來新高。公司表示，營收逐步成長是受到市場需求逐漸回溫所帶動。法人看好光通訊規格升級及衛星間通訊將持續帶動濾光片需求。

法人指出，統新營收回溫主要是受到資料中心對於400G及800G光收發模組的強烈需求影響，帶動濾光片出貨持續成長。未來隨著主流規格朝向1.6T移轉，統新將進一步受惠，因單個光收發模組的的濾光片用量將會隨著規格提升而增加，400G用量為7片，800G用量為14片，到了1.6T將繼續翻倍，來到28片，整體用量將持續提升。

此外，低軌衛星領導業者逐漸在衛星中加入高強度雷射，進行衛星間連線(ISL, inter-satellite links)，提高衛星之間的通訊效率，其中接收端的部分就需要使用到濾光片，而統新先前已完成濾光片於太空環境中的可靠性認證，有機會打入其供應鏈，成另一大成長動能。