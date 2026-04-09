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神基3月營收月增32.88% 持續看好強固電腦成長動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

強固型電腦大廠神基（3005）9日公布今年3月營收為34.92億元，月增32.88%、年減7.36%；累計神基今年首季營收為93.08億元，季減9.74%、年減2.55%。

展望後市，神基董事長黃明漢看好強固電腦業務成長動能，尤其軍工、無人機領域商機可期，預估軍工今年將有逾兩成增長，惟受NB產業衰退影響，神基預估，今年綜合機構件業務將高個位數或低雙位數衰退，整體來看，神基今年營收目標成長5-10%增長。

神基預估今年強固電腦業務將持續成長，有雙位數增長；車用業務神基原先預期2025年業績衰退，惟最後逆勢成長，神基預期，2026年該業務約增長低個位。

在綜合機構件業務方面，黃明漢坦言，受NB產業整體衰退影響，神基預估，今年綜合機構件業務將高個位數或低雙位數衰退。今年上半年有較大機會衰退，但下半年在主要客戶新機種推出，加上英特爾CPU供應改善下，預期筆電相關業務下半年有機會轉旺。

神基 營收

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