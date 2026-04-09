快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

樺漢Q1營收創同期新高 歐美智慧零售專案即將放量

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
樺漢持續布局新事業，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域。圖為樺漢科技集團董事長朱復銓。圖／本報資料照片
樺漢持續布局新事業，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域。圖為樺漢科技集團董事長朱復銓。圖／本報資料照片

工業電腦大廠樺漢科技今日公布，2026年3月自結合併營收新台幣151.5億元，年增19.2%、月增40%，創歷史同期新高。累計第一季營收374.9億元，年增8.8%，同樣創同期歷史新高。

樺漢三大事業體3月營收表現亮眼，挹注第一季營收，B/B Ratio持續維持高水位，提供首季成長動能。工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，營收達173.9億元，年增8.2％。智慧軟體與方案營收為57.9億元，年增12.7%。智慧工廠與廠務營收達143.1億元，年增7.9％，主要反應北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務成長。

公司表示，第一季整體營收表現整體符合預期。邊緣AI（Edge AI）應用持續落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網與智慧軟體與方案業務成長。

同時，樺漢持續布局新事業，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

展望後市，樺漢指出，歐美智慧零售滲透率，將實質反映於樺漢營收表現上。

樺漢科技 營收 新台幣

延伸閱讀

崇越營收／3月首度突破70億元大關 第1季185億元同步創高

崇越營收／3月首破70億元 首季185.4億元同創新高

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

群聯營收／3月183億元創高 AI 儲存需求升溫、看好高階客製化市場續強

相關新聞

威強電營收／3月7.28億元、月增78.1% 預期第2季營運更佳

工業電腦大廠威強電（3022）9日公布今年3月營收為7.28億元，較上月增加78.1%，較去年同期增加9.71%，為兩年來單月新高。展望後市，威強電預計，隨著新專案於第2季正式放量，公司看好營運將迎來顯著反彈，重拾成長動能。

台達電營收／3月597億元創新高 首季1,593億元創同期新高、歷史次高

台達電（2308）9日公布3月營收597.8億元，月增19.8%、年增37.6%，主要受惠AI資源及液冷散熱等資料中心驅動成長。

華碩營收／3月860億元、首季2,083億元雙創新高 伺服器、PC業務帶動

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年3月集團營收為860.84億元，月增58.38%、年增33.85%，創單月歷史新高紀錄；累計華碩今年首季集團營收為2,083.73億元，季增2.69%、年增41.08%，亦創單季新高。

友達營收／3月260億元 月增26.9%、年增0.6%

友達光電（2409）9日公布2026年3月自行結算合併營收為新台幣260.2億元，較上月增加26.9%，與去年同期相比增加0.6%。

崇越營收／3月首度突破70億元大關 第1季185億元同步創高

半導體及光電關鍵材料整合服務廠崇越科技（5434）9日公布3月合併營收70.14億元，月增27.13%、年增30.64%，創下單月歷史新高且首度站上70億元大關；受惠3月營收強勁成長帶動，第1季合併營收達185.36億元，季增7.16%、年增17.62%，同步創高。

倚天酷碁營收／3月4.21億元創新高 月增64.06%、年增29.15%

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）9日宣布已於4月1日正式完成與美國電腦周邊品牌Plugable Technologies之投資簽約，雙方將深化合作，聚焦高效能連接與擴充解決方案，並共同拓展AI運算與新世代數位工作環境下之應用市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。