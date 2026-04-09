樺漢Q1營收創同期新高 歐美智慧零售專案即將放量

工業電腦大廠樺漢科技今日公布，2026年3月自結合併營收新台幣151.5億元，年增19.2%、月增40%，創歷史同期新高。累計第一季營收374.9億元，年增8.8%，同樣創同期歷史新高。

樺漢三大事業體3月營收表現亮眼，挹注第一季營收，B/B Ratio持續維持高水位，提供首季成長動能。工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，營收達173.9億元，年增8.2％。智慧軟體與方案營收為57.9億元，年增12.7%。智慧工廠與廠務營收達143.1億元，年增7.9％，主要反應北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務成長。

公司表示，第一季整體營收表現整體符合預期。邊緣AI（Edge AI）應用持續落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網與智慧軟體與方案業務成長。

同時，樺漢持續布局新事業，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

展望後市，樺漢指出，歐美智慧零售滲透率，將實質反映於樺漢營收表現上。