威強電營收／3月7.28億元、月增78.1% 預期第2季營運更佳

工業電腦大廠威強電（3022）9日公布今年3月營收為7.28億元，較上月增加78.1%，較去年同期增加9.71%，為兩年來單月新高。展望後市，威強電預計，隨著新專案於第2季正式放量，公司看好營運將迎來顯著反彈，重拾成長動能。

威強電指出，隨工作天數回歸正常，本月在網通產品出貨暢旺及醫療、ODM 專案進展順利之帶動下，月營收與年營收雙雙走揚。三月營收較二月營收增加78.10%，較去年同期成長9.71%。

威強電今年首季營收為15.92億元，年減10.38%。

威強電表示，儘管第1季受新專案導入期影響，使累計營收暫時較去年同期承壓，但相關研發與驗證程序皆如期完成。隨著新專案於第2季正式放量，公司看好營運將迎來顯著反彈，重拾成長動能。

威強電於上次法說會上指出，看好今年網通產業成長動能，尤其網通既有專案新舊轉換完成，加上影音串流新案第2季放量出貨，以及德國鐵路交通專案下半年加入貢獻，今年展現爆發力，可望成為最強產品線。

至於威強電醫療業務方面，今年預估穩定成長，並陸續有新專案進入驗證階段，可望挹注後續動能；ODM業務中，今年美國投票機大單也有新專案，預計第2季或第3季開始有明顯動能。