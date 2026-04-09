崇越3月營收首破70億元、Q1營收185.4億元 單月、單季齊創新高

半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商──崇越（5434）公布3月合併營收，崇越3月合併營收達70.1億元，為成立以來首度站上70億元大關，創下單月營收歷史新高，較上月成長27.1%，年增30.6%。公司表示，主要受惠於半導體先進製程需求持續暢旺，以及海外工程業務穩健挹注，帶動單月與單季營收同步改寫歷史新高。

在單月營收強勁帶動下，第1季合併營收達185.4億元，季增7.2%，年增17.6%，不僅大幅超越過往單季表現，也同步創下歷史新高。

進一步觀察產品與業務動能，崇越科技3月營收成長主要受惠於微影製程相關材料如光阻、光罩基板等產品需求暢旺；晶圓業務於中國市場亦維持穩健成長，帶動半導體材料營收表現。另一方面，隨客戶海外擴廠腳步加快，環保工程業務同步升溫，隨海外廠務工程進度推進挹注營收，共同推升整體營運表現。

展望今年，隨AI應用持續推升先進晶圓製造與先進封裝需求，帶動高階半導體材料出貨成長；同時，隨客戶擴產腳步加快，崇越科技提供之環保工程與廠務建廠服務亦將同步受惠，全年營運表現可望延續成長動能。