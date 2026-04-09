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仁寶營收／3月891億元、月增69.1% 伺服器成長超過一倍

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）9日公布3月營收三月份合併營收為新台幣 891.98 億元，較上月增加 69.1%，較去年同期增加 17.0%。第1季累計合併營收為新台幣 2,013.04 億元，較去年同期增加 1.1%。營收表現超出法人預期，公司表示主因為PC客戶提前拉貨，加上伺服器成長幅度超出預期。

仁寶表示，PC的3月出貨量為280萬台，第1季總出貨量為590萬台，較上季減少13%，優於原先預期的15-20%，主要是因為季底加上記憶體持續漲價，客戶提前拉貨；同時由於記憶體漲價，PC的ASP也隨之調漲，因此若是以銷售金額來看，較上季只有個位數衰退。

Non-PC部分，伺服器成長幅度也超出預期，較原先預估的翻倍成長再多一些，而SMART DEVICE由於客戶第1季備庫存，因此呈現雙位數成長。法人表示，仁寶目前正持續從L6轉向L10/L11，同時也積極研發L2A、L2L的CDU產品，目前已經開始接觸Tier 2客戶，下半年有望小量出貨。

仁寶 伺服器 營收

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