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台達電營收／3月597億元創新高 首季1,593億元創同期新高、歷史次高
台達電（2308）9日公布3月營收597.8億元，月增19.8%、年增37.6%，主要受惠AI資源及液冷散熱等資料中心驅動成長。
台達電2026年第1季營收1,593.53億元，年增34%，創同期新高、歷史次高。台達電9日股價盤中觸及1,705元新天價，終場收1,645元，下滑20元。
法人預期，第2季開始，由於AI GPU相關的AC與DC電源產品出貨量將顯著提升，加上進入第3季後產品將更新迭代，在電源產品的領頭帶動下，第2季起成長曲線將顯著上揚。
此外，台達電的400V與800V HVDC開發進度仍舊領先同業，且進入下半年水冷專案升規後，台達電仍高機率保持新產品的獨供地位。全年獲利不看淡，有望再度改寫新猷。
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